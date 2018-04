Asus E600: Asus' erstes Windows-Phone-7-Smartphone

Zum Asus E600 sind nun die ersten Bilder und Infos aufgetaucht. Asus liefert ein schickes Windows-Phone-Erstlingswerk.

Die vietnamesische Tech-Seite tinhte.vn hat erste Bilder und Infos zu Asus' Windows-Phone-7-Erstling veröffentlicht. Zu sehen ist ein äußerst schickes und schlankes Smartphone mit einem 4 Zoll großen Touchscreen.

Von der Ausstattung her liegt es auf dem Niveau seiner Windows-Phone-Kollegen anderer Hersteller - zwangsweise, könnte mansagen, denn Microsoft legt den Herstellern in der Hinsicht Vorgaben auf. Also findet man eine 5-Megapixel-Kamera mit Blitz, Bluetooth 2.1, WLAN, UMTS/HSDPA und einen Akku mit 1300 mAh Kapazität. Zum Prozessor ist noch nichts bekannt, jedoch wird er sich vermutlich mit einer Taktfrequenz von 1 GHz bewegen.

Auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona im Februar soll das Asus E600 vorgestellt werden. Vorausslichtlich erfährt man dann auch den Preis des Smartphones.

connect meint: Bisherige Windows-Phone-7-Smartphones, das Asus E600 eingeschlossen, kommen alle mit einem wertigen Äußeren daher. Doch kein Hersteller wagte es bisher, einem seiner Smartphones ein Alleinstellungsmerkmal zu spendieren. Deswegen herrscht bei den Windows-Phones trotz aller Wertigkeit Einheitsbrei. Noch dazu sind die Hersteller dazu verdammt, bestimmte Hardwareanforderungen zu erfüllen. Und da die bereits relativ hoch liegen, haben fast alle Windows-Phones die gleiche Ausstattung. Hier und auch bei der Optik sollte sich bald etwas tun, um unterschiedliche Nutzeransprüche zu erfüllen.