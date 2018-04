Asus EeePC 1001P Go Win7: Bei T-Mobile mit web'n'walk Connect L für 60 Euro

Bei T-Mobile gibt es den Asus EeePC mit web'n'walk Connect L für 60 Euro.

T-Mobile bietet derzeit das Netbook Asus EeePC 1001P Go zusammen mit dem Datentarif web'nwalk Connect L an. So subventioniert kostet das Netbook 59,95 Euro. Der web'n'walk-Tarif kostet 39,95 Euro und bindet für 24 Monate an den Vertrag. So landet man am Ende der Laufzeit bei einem Preis von 1018,95. Mit dem Datentarif surft man bis 5 GB mit voller HSDPA-Geschwindigkeit, danach wird auf GPRS gedrosselt. Ohne Vertrag kostet das Netbook 399 Euro. Das liegt in etwa auf dem Niveau vom Asus EeePC 1005 HGo, das aber 100 GB mehr Festplattenspeicher bietet.

Beim Asus EeePC 1001P Go handelt es auf Nachfrage bei T-Mobile um eine Sonderversion mit integriertem UMTS-Modem. Die Standardversion Asus EeePC 1001P besitzt kein UMTS-Modem und kostet mit Windows XP statt Windows 7 Starter nur noch rund 250 Euro. Für UMTS und Windows 7 starter legt man also glatte 150 Euro drauf.

connect meint: Wer Netbook mit integriertem UMTS-Modem sucht und sehr viel unterwegs surft, sollte sich das Angebot von T-Mobile genauer ansehen. Sparfüchse greifen zur Kombi Netbook plus UMTS-Stick und einem kleineren Datentarif.

Zum Angebot bei T-Mobile .