Attraktive Angebote bei Amazon: Pocketkamera, iPod-Soundsystem und MP3-Player

Wie schon in den letzten Wochen stark soundlastig präsentieren sich die aktuellen Elektronik-Angebote des Online-Versandhändlers Amazon. Angeboten werden der MP3-Player "Sansa Fuze", das iPod-Soundsystem "Zeppelin Mini" und die Mini-Videokamera "Kodak PlaySport".

Das aktuelle Offerten-Trio besteht aus einer kleinen Taschen-Videokamera von Kodak, einem exquisiten iPod-Soundsystem der Highend-Manufaktur B&W und einem populären MP3-/Videoplayer von Samsung. Die Preise sind dabei durchweg attraktiv.

Zu den beliebtesten iPod-Konkurrenten zählen die "Sansa"-Geräte von Sandisk. Der "Sansa Fuze" vereint MP3- und Videofunktionalität mit einem kleinen Gehäuse. Er besitzt einen 4 GByte großen internen Speicher, der über eine MicroSD/SDHC-Karte erweitert werden kann. Ebenfalls mit dabei sind ein FM-Radio sowie eine Diktierfunktion. Amazon verlangt für den in vier Farben erhältlichen Fuze rund 50 Euro - inklusive Versand immerhin 10 Euro weniger als das nächst günstigste Angebot.

Für echte Sound-Gourmets ist das zweite Angebot: Das "Zeppelin Mini" ist ein elegant gestaltetes iPod-Soundsystem der britischen Edel-Manufaktur Bowers & Wilkins (B&W). Hier steht der ausgewogene Klang im Vordergrund, der sich dank eines USB-Anschlusses auf vielfältige Art nutzen lässt. Bei Amazon kostet der kleine Zeppelin diese Woche rund 350 Euro. Das sind 50 Euro weniger als sonst und knapp 40 Euro weniger als das billigste Konkurrenzangebot.

Für den Outdooreinsatz konzipiert ist die Mini-Videokamera "Kodak PlaySport". Das 5-MPixel-Gerät besitzt eine robuste Hülle und ist bis zu drei Meter Tiefe wasserdicht. Videos werden mit bis zu 1080p auf eine SD/SDHC-Karte aufgenommen. Ein elektronischer Stabilisator sorgt für wackelfreie Bilder, der HDMI-Anschluss samt mitgeliefertem Kabel für die einfache und hochwertige Wiedergabe auf einem Fernseher. 115 Euro will Amazon für die PlaySport haben - knapp 10 Euro weniger als andere Händler. Damit sticht sie in dieser Woche preislich am wenigsten heraus, geht aber immer noch problemlos als Schnäppchen durch.