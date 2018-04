Ausblick auf die HIGH END 2012

Nachdem die Jubiläums-HIGH END vergangenes Jahr ein voller Erfolg war, legt die 31. Messe sogar nochmal eins drauf: Mehrere hundert Aussteller haben sich bereits angemeldet, die ihre hochwertigen Ton- und Bildprodukte in 137 geschlossenen Räumen mit einer Größe zwischen 49 und 297 Quadratmetern präsentieren.

Mit dabei sind natürlich wieder die wichtigsten und renommiertesten Marken der Branche - ein Eldorado für Audiophile. Freunde guter alter Tonträger dürfen sich über ein riesiges "Tonträgerdorf" in Halle 4 freuen, das mit LPs, CDs und SACDs sowie Blu-ray- und DVD-Kostbarkeiten lockt.Ein besonderes Vergnügen bescheren verschiedene Musik-Live-Performances: Zum Beispiel findet am 4. und 5. Mai jeweils um 14 und 16 Uhr eine Gegenüberstellung der besonderen Art statt - Violine live vs. Violine vom Tonträger (bei surrounTec; Atrium 4, Raum F131). Und Backes & Müller lädt am 5. Mai um 17.30 Uhr zur Live-Session der Elektro-Akustik-Popband Close Enough (Raum C120, Atrium 3).HIGH END 2012 - Kurz-ÜbersichtM,O,C, MünchenLilienthalallee 4080939 München-Freimann.Termin: 3. bis 6. Mai 2012 (am 3. Mai nur für Fachbesucher mit Vorab-Registrierung)Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 18 UhrEintritt für die Publikumstage: 12 Euro/TagWeitere Infos: www.HighEndSociety.de