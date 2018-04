B&W mit neuer Soundbar-Generation

Bowers & Wilkins präsentiert eine neue Soundbar-Generation für Flachbildfernseher. Der B&W Panorama Soundprojektor in schwarzem Edelstahlgehäuse soll fasznierenden Surroundklang liefern, wie man es von einem konventionellen Heimkino-System mit mehreren Lautsprechern gewohnt ist.

Das Panorama-System mit intergriertem, aktivem Centerspeaker sorgt laut B&W für eine optimale Sprachverständlichkeit und ein extrem homogenes Klangfeld, wodurch viele Hörer im Raum in den vollen Genuss des Surround-Erlebnisses kommen. Der einfache Anschluss und die kinderleichte Bedienung mit drei Raum-Voreinstellungen biete außerdem Kino-Vergnügen in wenigen Augenblicken.

Der Großteil des Klanges wird in einem Film-Soundtrack vom Centerlautsprecher erzeugt. Unter diesem Aspekt hat B&W bei der Entwicklung des Panorama-Soundbars sein Augenmerk auf den Centerkanal gerichtet. So werden von den neun in das Edelstahlgehäuse des Panorama-Systems integrierten Chassis fünf als aktiver Centerlautsprecher genutzt: zwei Bass-Treiber, zwei Mitteltöner und ein auf Nautilus™-Röhrentechnologie basierender Aluminiumkalotten-Hochtöner. Die anderen vier Chassis versorgen die restlichen Klangkanäle. Jedes von ihnen ist, um ein Höchstmaß an Performance zu gewährleisten, in seinem eigenen Gehäuse untergebracht. Alle neun Chassis werden von insgesamt sechs Class-D-Verstärkern angetrieben. Die gesamte Verstärkerleistung beträgt 175 Watt.

Dank dieser Konstellation ist das Panorama-System eine echte All-In-One-Lösung und besitzt für die meisten Räume genügend Tiefbassstärke. Nur wenn es in einem sehr großen Raum aufspielen soll, ist die Unterstützung durch einen zusätzlichen Subwoofer gefragt. Das B&W Panorama Sound-System ist zum Preis von 2.000 Euro erhältlich.