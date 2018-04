Unter CM firmiert bei B&W die Linie für das elegant eingerichtete Wohnzimmer, denn bei der CM-Serie treffen sich klaren Formen, edle Gehäusen und anspruchsvolle B&W-Technik.

Unter CM firmiert bei B&W die Linie für das elegant eingerichtete Wohnzimmer, denn bei der CM-Serie treffen sich klaren Formen, edle Gehäusen und anspruchsvolle B&W-Technik. Diese Linie wurde jetzt um gleich drei Modelle erweitert: die Kompaktbox CM 5 (1200 Euro), den Center CMC 2 (1000) Euro) sowie das neue Flaggschiff CM 9 (2500 Euro). Dessen fulminanten Bestückung von zwei 7-Zoll-Bässen plus sickenlosem Mitteltöner (in Anlehnung an die Nautilus-Serie) sollte jeden Verdacht beiseite wischen, B&W würde hier vornehmlich auf Design machen und womöglich das Akustische vernachlässigen. Doch bei einem ersten Hörtest konnte sich stereoplay schon von dem großen Klangpotential der CM 9 überzeugen; der Test folgt natürlich in Kürze. Übrigens: Mit der Erweiterung/Überarbeitung der Linie, gibt es jetzt alle CM-Lautsprecher auch in Hochglanz-Schwarz. Weitere Infos unter www.gute-anlage.de