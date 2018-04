Bald gibt es SIM-Karten mit NFC

Die in der GSM-Association zusammengeschlossenen Mobilfunk-Netzbetreiber haben die Einführung von SIM-Karten mit Near Field Communication (NFC)-Chip beschlossen. Diese SIM-Karten machen Smartphones fit für neue Anwendungen.

Die Kurzstrecken-Funktechnik NFC (Near Field Communication) kommt in Deutschland nicht richtig in Gang. Es gibt bei uns nur wenige NFC-Anwendungen und eine geringe Auswahl an Smartphones mit dieser Funktion. Nach einem Beschluss der GSM-Association wird sich an der Hardware-Situation jedoch bald etwas ändern. Die Vereinigung führender Netzbetreiber - zu der auch die Deutsche Telekom, KPN (E-Plus-Muttergesellschaft), Telefonica (O2-Muttergesellschaft) und Vodafone gehören - hat sich jetzt für die Einführung einer SIM-Karte ausgesprochen, in die ein NFC-Chip integriert ist. Speziell mit einem NFC-Chip ausgestattete Smartphones - wie etwa das neue Nexus Galaxy - sind dann nicht mehr unbedingt notwendig.

Eine andere externe NFC-Erweiterungen steht ebenfalls in den Startlöchern. Die Speicherkarten-Hersteller arbeiten bereits an einer NFC-Erweiterung von SD-Speicherkarten.