Bang & Olufsen: Soundsystem für Audi mit 19 Lautsprechern und knapp 1.500 Watt

Die dänische Hi-Fi-Schmiede Bang & Olufsen stellte am Freitag sein über vier Jahre hinweg überarbeitetes Advanced Sound System der zweiten Generation für den Audi A8 vor. Später soll das neue Audio-System auch noch auf andere Audi-Modelle ausgeweitet werden. Im Focus der Entwicklungen standen bei den Skandinaviern wie nicht anders zu erwarten ein optimaler Klang gepaart mit edelstem Design.

2005 brachte Bang & Olufsen sein Advanced Sound System der ersten Generation mit dem Audi A8 auf den Markt und erntete dafür von der Fachpresse viel Lob. Während der letzten vier Jahre haben die verantwortlichen Ingenieure für das Bang & Olufsen Advanced Sound System am neuen Soundsystems gefeilt, um das bestehende System weiter zu optimieren.

Basierend auf dem vorhandenen Advanced Sound System erweiterte Bang & Olufsen die Anlage mit fünf weiteren Lautsprechern auf insgesamt 19 Stück, die jeweils über einen eigenen Kanal per Digital Signal Processing (DSP) gesteuert werden. Vier zusätzliche Hecklautsprecher sollen außerdem den Kinosound, etwa im Autokino, noch weiter verbessern. Die Lautsprecherabdeckungen der Mitteltöner und Subwoofer in den vorderen und hinteren Türen sind organisch geformt und jeweils aus einem einzigen Aluminiumstück gefertigt, auf dass sie sich nahtlos in das Interieur des Audi A8 mit seiner exklusiven Linienführung einfügen. Das System liefert laut Bang & Olufsen dank einer so genannten ICEpower-Technologie eine Gesamtverstärkerleistung von 1.348 Watt bei 1 % Verzerrungstoleranz, was einer Leistung von 1.460 Watt gemäss des in Fahrzeugen üblichen Verzerrungsgrenzwerts von 10 % entspricht.