Bang & Olufsen verbaut Surround-System in Mercedes S-Klasse

Wie der dänische Klang-Spezialist Bang & Olufsen am Dienstag bekannt gab, vertieft das Unternehmen seine Kooperation mit Mercedes Benz. Das neueste Projekt ist demnach ein Surround-System mit einer Gesamtleistung von 1.200 Watt aus insgesamt 15 Lautsprechern im Mercedes der S-Klasse.

Ab September 2010 soll das neueste BeoSound AMG Highend-Soundsystem aus dem Hause Bang & Olufsen, dass der Soundspezialist zusammen mit Ingenieuren von Mercedes-AMG entwickelte, für die gesamte Palette der S-Klasse erhältlich sein, also für die Ausführungen mit V6 Benzin- und Dieselmotoren, dem Hybrid sowie für die V8- und V12-Versionen der S-Klasse. Im S65 AMG gehört das Soundsystem BeoSound AMG bereits zur Serienausstattung.

Die Lautsprecher teilen sich auf in 3-Wege-Boxen in den Vordertüren, Mitteltönern in den Hecktüren, Hochtönern in der B-Säule sowie zwei Subwoofern in der Hutablage. Verstärkerseitig sorgen ein so genannter ICE-Power-Verstärker mit 750 Watt und ein DSP-Verstärker (Digital Sound Processor) mit 450 Watt für Sound satt. Zudem wandelt der Verstärker das Stereo- und 5.1-Signal in ein 7.1-Signal um.