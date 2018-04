Base Lutea Home: DECT-Telefon mit Mobilfunkanschluss

Ab April verkauft Mobilfunk-Anbieter Base das Schnurlostelefon Base Lutea Home. Das Besondere: Das DECT-Telefon nutzt nicht das Festnetz, sondern das Mobilfunknetz von E-Plus.

E-Plus-Tochter Base erweitert sein Angebot fürs mobile Telefonieren in der eigenen Wohnung mit einem etwas ungewöhnlichen DECT-Telefon. Das Base Lutea Home ist ein Schnurlostelefon mit dem über das Mobilfunknetz von Base telefoniert wird. In die Basisstation des Schnurlostelefons wird eine Mobilfunk-SIM-Karte eingesteckt, so dass das Telefon über das GSM- oder das UMTS-Netz von E-Plus telefonieren kann. Von der Basisstation zum Mobilteil erfolgt der Kontakt über die Schnurlos-Funktechnik DECT.

Das Mobilteil verfügt über ein 1,8 Zoll Farbdisplay, erlaubt bis zu 5 Stunden Sprechzeit und speichert bis zu 1000 Kontakte. Bis zu sechs mobile DECT-Endgeräte können an eine Basisstation angeschlossen werden. Ein zusätzliches Handgerät kostet bei Base 39 Euro. Das DECT-Telefon Base Lutea Home wird mit dem Mobilfunk-Tarif Base Zuhause angeboten. Dieser Tarif bietet zum monatlichen Grundpreis von 10 Euro eine Sprachflatrate ins deutsche Festnetz sowie eine Festnetznummer. Das Schnurlostelefon kostet 6 Euro monatlich zur Miete über eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Die wichtigsten Fakten des Schnurlostelefons