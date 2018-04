Base: Neue Tarife ab Februar

Base startet im Februar mit neuen Tarifen. Neu ist der Basistarif Mein Base plus, der alle Mobilfunkgespräche ins eigene Netz sowie SMS in alle Netze umfasst. Er ist mit vielen neuen Optionen erweiterbar. Ebenfalls neu: Mein Base zuhause, der als Festnetz-Alternative gedacht ist, sowie der Surfertarif Mein Base internet.

Die E-Plus Tochter Base hat ihr Tarifportfolio überarbeitet. Der neue Basistarif Mein Base plus enthält alle Mobilfunkgespräche ins eigene Netz sowie alle SMS in alle deutschen Netze - für 10 Euro im Monat. Außerdem sind die Erweiterungsoptionen für diesen Tarif jetzt günstiger zu bekommen. So gibt es für 5 Euro im Monat die Telefon-Pauschale Allnet Flat 100, die pro Monat 100 Minuten in alle deutschen Netze enthält. 15 Euro im Monat kostet die Allnet Flat 300. Sie enthält 300 Minuten Gesprächsminuten im Monat. Alternativ ist die Allnet Flat für 30 Euro hinzu bestellbar, die eine unbegrenzte Zahl von Gesprächsminuten ins deutsche Festnetz und in alle deutschen Mobilfunknetze abdeckt. Die Allnet Flat kostet ab Februar 30 Euro monatlich. Alternativ bietet Base auch die Erweiterungsoptionen Fremdnetzflat (für 10 Euro monatlich) sowie Festnetz-Flat (ebenfalls 10 Euro monatlich) demnächst an.

Außerdem wird Base zum Februar auch einen speziellen Tarif fürs Telefonieren in den eigenen vier Wänden einführen. Mein Base zuhause versteht sich als Mobilfunk-Alternative zum Festnetz. Im monatlichen Grundpreis von 10 Euro sind eine Sprachflatrate ins deutsche Festnetz sowie eine Festnetznummer enthalten. Nach dem Base Prinzip lassen sich die Optionen Allnet Flat 100, Auslands-Flat 400 oder die Internet Flat XL flexibel dazubuchen, abwählen oder wechseln. Für das mobile Surfen mit Tablet PCs und Laptops startet Base außerdem den Tarif Mein Base internet. Der reine Surftarif verzichtet auf Flatrates für SMS und Telefonie. Das neue Mein Base Tarif Portfolio wird in den BASE/E-Plus Shops, Partnershops, im Web unter www.base.de sowie im Handel erhältlich sein.