Bayan StreamPort: Musik in CD-Qualität streamen

Mit dem Bluetooth-Adapter StreamPort können die Docks von Bayan drahtlos Musik empfangen. Die Übertragung soll in CD-Qualität möglich sein.

Zunächst nur für den erlauchten Kreis der Bayan Audio Produktfamilie vorgesehen, ermöglicht der unscheinbare Quader namens StreamPort die unkomplizierte und hochwertige Übertragung von Musik ohne lästige Kabel oder umständliches Handling.

Wireless, genauer ausgedrückt, per Bluetooth mit A2DP in der Version 4.0 und der für das verlustfreie Streamen hauptverantwortlichen apt-X Technologie, lässt sich von mobilen Geräten (z.B. iPhone, Android Phone, Ultra Book) - welche entsprechend diese neuen Standards unterstützen - bequem Musik in bester Qualität genießen, so der Hersteller.

Der StreamPort wird hierfür einfach an den USB/Audio Port des Bayan Lautsprecher-Docks angeschlossen und synchronisiert sich sekundenschnell per Knopfdruck mit den Quellgeräten. Der StreamPort ist für jeweils 39,95 Euro ab Ende November in den Farben schwarz und weiß erhältlich. Für 2013 ist auch ein StreamPort jenseits der Bayan Audio Produktfamilie geplant.