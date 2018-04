Navi-Spezialist Becker hat auf der IFA sein mobiles Navigerät Revo vorgestellt. Es hat ein superdünnes 5-Zoll-Multouch-Display. GPS und Navisteuerung sind davon getrennt in der Halterung untergebracht. Der Marktstart soll im November 2012 erfolgen.

Die United Navigation-Tochter Becker zeigt auf der IFA in Berlin sein mobiles Navigationsgerät Revo. Wie der Name andeutet, versteht Becker seine Neuheit als Revolutionär, was es auch ist angesichts der Trennung von Bildschirm, GPS-Empfänger und Navirechner.

Modularer Aufbau

Die Folge dieser Trennung: Der abnehmbare Touchscreen-Bildschirm ist lediglich 7 Millimeter dünn. Die eigentliche Navi-Steuerung inklusive GPS-Modul sind in der Navihalterung integriert, die im Auto bleibt. Weitere Folge der Trennung: Bereits vor Fahrtbeginn kann das System nach GPS-Informationen und Staumeldungen suchen und sobald der Bildschirm an der Halterung eingeklinkt wird, stehen die Informationen auf dem Bildschirm zur Verfügung.

Bei Becker heißt diese Funktion "ProActive Startautomatik". Ergänzt wird sie durch die Fähigkeit des Systems die typischen Fahrstrecken und Fahrzeiten des Fahrzeuglenkers zu erlernen. Mit Hilfe dieses Wissens kann das Becker Revo bereits vor Fahrbeginn zu einer "typischen" Fahrtzeit Informationen zur aktuellen Stausituation abfragen und sie zur Routenberechnung nutzen.

Markstart im November

Die neuen Navigations-Modelle der Revo-Serie soll im November 2012 auf den Markt kommen. Zwei Versionen des mit einem kapazitiven, multi-touchfähigen 5-Zoll-Display ausgestatteten Navigators sind geplant.

Die Version für PKW-Navigation (Revo.1) wird rund 350 Euro kosten. Die Version mit Zusatzinformationen für Camper und LKWs (Revo.2) soll ca. 400 Euro kosten. Beide Varianten sind mit Digitalkarten von Europa ausgestattet.

