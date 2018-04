Beewi BBA 100: Bluetooth-Dongle für das Autoradio

Der Beewi-Bluetooth-Adapter verwandelt das Autoradio in eine Freisprechanlage. Auch Musik kann kabellos gestreamt werden.

Eine einfache wie clevere Idee verfolgt der Bluetooth-Adapter von Beewi. Mit wenig aufwand bringt er Bluetooth-Funktionalitäten aufs Autoradio. Man schließt den kleinen Stickl einfach per USB, falls das Radio einen ensprechenden Anschluss hat, oder per Klinkenstecker an. Danach verbindet man einfach Handy, Medienplayer oder Laptop per Bluetooth mit dem Stick.

Anschließend kann man entweder Musik auf das Autoradio streamen oder man telefoniert bequem und kabellos. Der Stick besitzt ein eingebautes Mikrofon, das die Stimme des Nutzers einfängt. Die Worte des Gesprächspartners werden über die Auto-Lautsprecher wiedergegeben. Ein Digitaler Signalprozessor sorgt für klare Verständlichkeit. Bis zu sieben Geräte kann man an den Beewi-Stick koppeln.

Ein einziger Knopf reicht zum Bedienen des Gerätes. Nimmt man damit einen Anruf an, wird die Musikwiedergabe automatisch beendet und danach fortgesetzt.

Der Beewi BBA100 Bluetooth-Dongle wiegt 10 Gramm, unterstützt Bluetooth 2.1 + EDR und kostet rund 30 Euro - ab sofort erhältlich.