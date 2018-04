Belkin hat eine Schutzhülle für das iPad mini mit integrierter Tastatur vorgestellt. Anfang Dezember kommt das Portable Keyboard Case für 80 Euro in den Handel.

Der Apple Zubehör-Spezialist Belkin hat eine Schutzhülle mit integrierter Tastatur für das iPad mini vorgestellt. Der Portable Keyboard Case besteht aus einer widerstandsfähigen Schutzhülle mit integrierter Tastatur, die sich auch abnehmen lässt.

Die Tastatur verfügt über iPad spezifische Funktionstasten. Die Tasten bieten neben der haptischen auch eine akustische Bestätigung beim Tippen.

Belkin gibt die Akku-Laufzeit der Tastatur mit 155 Stunden an. Die Verbindung zwischen Tastatur und iPad mini erfolgt per Bluetooth. Anfang Dezember kommt das Portable Keyboard Case für 80 Euro in den Handel.