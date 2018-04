Beyerdynamic Kopfhörer CustomPro: Sound und Style

Auf der IFA 2012 feiert der Premium-Kopfhörer Custom One Pro von Beyerdynamic Premiere. Der deutsche Elektronikhersteller beschreibt ihn als ersten interaktiven Kopfhörer der Welt, der sich dem flexiblen Lifestyle der Nutzer anpasst.

In vier Stufen lässt sich die Klangcharakteristik des großen Muschelkopfhörers mittels variabler Bassreflexöffnungen verändern - vom schlanken, analytischen Sound bis hin zum Bassgewitter mit maximal 116 Dezibel Lautstärke. Mit der sogenannten "Noise Isolation" können unliebsame Umweltgeräusche wie Baulärm oder Flugzeugturbinen ausgeblendet werden, dabei soll sie im Gegensatz zum elektronischen "Noise Cancelling" keinen Druck auf die Ohren verursachen und ohne Batterien zur Stromversorgung auskommen. Für das Design holte sich Beyerdynamic Inspiration bei seinen Kunden: diese konnten auf Facebook, in Online-Foren und auf der Firmen-Website mitbestimmen, wie der CustomPro aussehen soll. Mattes Schwarz und rote Akzente gefielen den Kunden am besten. Über optionale Style Kits kann der Kopfhörer zudem optisch nach eigenen Wünschen verändert werden. Der Beyerdynamic CustomPro kostet 199 Euro.

Sie finden Beyerdynamic auf der IFA 2012 in Halle 1.2, Stand 144a.