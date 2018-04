Wie magnus.de bereits gestern berichtete, veranstaltet Apple den US-amerikanischen Schnäppchentag "Black Friday" heute weltweit und somit auch in Deutschland. Die Prognosen von magnus.de waren allesamt richtig, die Preisreduzierungen fallen sogar noch einen Tick höher aus. Zusätzlich springt der Apple-Händler Gravis mit auf den Black-Friday-Zug auf und bietet wenige, aber sehr attraktive Sonderangebote.

Wie bereits vermutet, reduzieren die Apple-Stores von ihren Hauptprodukten die iMac Display-PCs, alle MacBooks Pro, das neue MacBook Air mit 13 Zoll, alle iPads sowie die mobilen Taschenspieler iPod nano und touch. Bei den PC- und Notebook-Produkten liegt die Preisreduzierung durchgehend bei 101 Euro. Allen sechs iPad-Varianten brachte der Rotstift ein um jeweils 41 Euro attraktiveres Preisschild.

Diffiziler fallen die Preissenkungen bei den MP3-Playern aus, das sie abhängig von der jeweiligen Speicherkapazität sind. Den iPod nano mit 16 GByte verbilligte Apple von 189 auf 168 Euro, die 8-GB-Version fällt von 159 auf 148 Euro. Beim iPod touch lassen sich bis zu 41 Euro sparen, wenn man sich für 64 GByte Speicher entscheidet (358 statt 399 Euro). Wem 32 GByte ausreichen, zahlt anstatt 299 noch 268 Euro, der iPod touch mit 8 GByte kostet heute immerhin noch 21 Euro weniger und somit 208 Euro.

Ebenfalls im Apple Store reduziert wurden zahlreiche Software-Artikel und Zubehörteile, etwa Eingabegeräte, Adapter, iPod-Docks, Kopfhörer, Taschen und vieles mehr. Aus irgend einem Grund nahm Apple außerdem Apple TV und das neue iLife' 11 mit auf die Black-Friday-Liste, vergaß aber eine Preissenkung einzutragen...

Im Windschatten der Apple-Stores bietet auch der unabhängige Apple-Händler Gravis diverse Artikel zum Schnäppchenpreis an. Highlights bei Gravis sind zum Beispiel das Docking-Soundsystem B&W Zeppelin mini inklusive einem iPod Touch mit 8 GByte - das Set würde eigentlich knapp 580 Euro kosten, geht vom 26.11. bis 28.11. 2010 aber für rund 400 Euro über die Theke - den iPod touch gibt es also fast geschenkt. Ebenfalls top: das Multifunktionsgerät HP Photosmart C4680 All-in-One kostet kurzzeitig 40 Euro anstatt 85. Und das MacBook Air 13 Zoll mit 1,86-GHz-CPU und 256-GByte-SSD reduzierte Gravis von 1.599 auf 1.449 Euro. Damit ist der Luftikus noch mal um 50 Euro günstiger als bei Apple direkt, allerdings muss man es bei Gravis von der Stange nehmen, und es ist außerdem derzeit zwar zu bestellen, aber erst wieder in Kürze lieferbar.