Blackberry: Playbook Tablet OS 2.1 ist da

Research In Motion (RIM) hat die neue Version des Betriebssystems Blackberry PlayBook Tablet OS vorgestellt. Die Version 2.1 steht zum Download bereit.

Das neue Betriebssystem Blackberry PlayBook Tablet OS 2.1 bietet Detailverbesserungen und einige neue Features etwa zum Einsatz des Tablets im Unternehmen mittels Blackberry Mobile Fusion. Dazu gehört etwa die Over-the-Air-Anmeldung am Mobile Fusion Server, die Unterstützung einer auf der ActiveSync-Zertifizierung basierenden Authentifizierung sowie zusätzliche Kontrollmöglichkeiten von IT-Richtlinien.

Verbesserte Funktionen, eingeschränktes Update

Zudem wurden einige bestehende Funktionen verbessert. So lassen sich nun auch private Daten verschlüsseln. Zudem wurde die Blackberry Bridge optimiert. In ihrer neuen Version 2.1 wird das Verschicken von Texten per SMS vom Blackberry-Tablet über das Blackberry-Smartphone erleichtert. Nachrichten-, Kontakte und Kalender-App können zudem im Portrait-Modus verwendet werden.

Das Update gibt es ab sofort als kostenlosen Over-the-Air Download, Playbook-Nutzer erhalten automatisch einen Update-Hinweis auf ihr Tablet. Das Update ist jedoch nur mit dem alten Playbooks ohne GSM-/UMTS-Modul verwendbar.

