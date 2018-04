Blau erweitert Vertriebsnetz

Discounter Blau Mobilfunk hat fünf neue Vertriebspartner gewonnen. Damit wächst das bundesweite Händlernetz von blau.de und Blauworld um mehr als 500 Filialen in Deutschland.

Die E-Plus Tochter Blau Mobilfunk GmbH hat ihr Vertriebsnetz weiter ausgebaut. Ab sofort wird das Angebot von blau.de und Blauword deutschlandweit zusätzlich auch in den 60 Staples Filialen erhältlich sein. Außerdem sind sie jetzt auch an vielen Bahnhöfen und Flughäfen in Stores zu finden. Und zwar in Shops, die zur Valora Retail Gruppe gehören. Auch in den Filialen des ProMarkts (71 Filialen) sowie in den über 200 Märkten der Coop eG - Marken: Sky Verbrauchermärkte und Plaza SB-Warenhäuser - sind die Produkte der E-Plus-Tochter erhältlich.

Außerdem ist Blau-Mobilfunk auch eine Kooperation mit redcoon.de - dem Onlineshop der Mediamarkt-Saturn-Gruppe - eingegangen. Dadurch vergrößert sich die Online-Verfügbarkeit ihrer Mobilfunk-Produkte.

Insgesamt sind die Starterpakete von blau.de jetzt in mehr als 20.000 Points of Sales in Deutschland zu bekommen. Nicht ganz so viele Stellen bieten das Starterpaket von Blauworld an. Online gibt es Blauworld über blauworld.de. Außerdem ist es sie in allen E-Plus und Base-Shops, im Lebensmitteleinzelhandel sowie in vielen Call-Shops erhältlich.