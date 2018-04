Pünktlich zu Weihnachten soll im Dezember der Blu-Ray-Player BD 8002 für 2000 Euro die Position von Marantz im AV-Markt stärken.

Und durch seine Features könnte dies durchaus gelingen, denn er besitzt HDMI 1.3a Schnittstelle und Full-HD-Bild sowie Dolby Digital Plus-, Dolby True HD- und DTS-HD-Master-Tonformate. Dass er darüberhinaus noch eine aufwendige Video-Aufwärts- skalierung besitzt, wird vor allem die freuen, die auch normale DVDs in besserer Bildqualität genießen wollen.

Zusätzlich besitzt er einen SD-Karten-Slot der die Speicherkarten von Foto- und Video-Kameras aufnimmt und so einfach die Bilder und Filme wiedergeben kann. Und last but nor least soll er natürlich auch klanglch Maßstäbe setzen und mit sehr guter CD-Wiedergabe glänzen.Info www.marantz.de