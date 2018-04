Blauworld senkt Preise für Anrufe ins Ausland

Ethno-Discounter Blauworld senkt die Preise für Gespräche in ausländische Fest- und Mobilfunknetze. Wer ins Festnetz von China oder Indien telefoniert, zahlt ab sofort nur noch 1 Cent pro Minute plus eine Verbindungsgebühr. Auch Anrufe in europäische Nachbarländer sind jetzt günstiger.

Der Hamburger Discounter senkt die Minutenpreise für Anrufe vom Handy in mehr als 50 Länder. So kosten Telefonanrufe ins Festnetz von China, Indien und Singapur ab sofort 1 Cent pro Minute. Für Anrufe in die Festnetze und Mobilfunknetze der USA und Kanada werden nach der Preissenkung 5 Cent pro Minute berechnet. Gleich hoch sind auch die Minutenpreise in die Festnetze zahlreicher EU-Staaten sowie Israel und Türkei. Neben den Minutenpreisen berechnet Blauworld bei Auslandsgesprächen eine Verbindungsgebühr von 15 Cent pro abgehendes Gespräch.Blauworld-Kunden können ohne Vertragsbindung, Mindestumsatz und Grundgebühr von Deutschland in über 220 Länder telefonieren - zum Minutenpreis ab 1 Cent. Innerdeutsche Verbindungen und SMS kosten einheitlich 15 Cent pro Minute in alle Netze; ebenso viel kostet jede SMS in ausländische Netze. Gespräche von Blauworld- zu Blauworld-Kunde werden mit 5 Cent pro Minute abgerechnet.

Das Blauworld-Startpaket mit SIM- Karte ist online über www.blauworld.de, in allen E-Plus- und Base-Shops, im Lebensmittelhandel und in Call-Shops für 9,90 Euro erhältlich.