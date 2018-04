Mobilfunk-Discounter Blauworld bietet ab sofort eine neue Tarif-Option für Vielsurfer an. Die Handy-Surf-Flat 750 MB bietet 750 MB Highspeed-Surfen für 9,90 Euro pro 30 Tage.

Kunden des auf Telefonate ins Ausland spezialisierten Anbieters Blauworld können ab sofort eine weitere Handy-Surf-Flat ordern. Für 9,90 Euro pro 30 Tage steht ihnen ein Highspeed-Surfvolumen von 750 Megabyte zur Verfügung. Wer in diesem Zeitraum mehr surft, ist - statt mit Downloadraten bis zu 7,2 Megabit pro Sekunde - nur noch mit 56 Kilobit pro Sekunde (beim Empfang) im Web unterwegs.Handy-Surf-Flat 750 MB erneuert sich automatisch nach Ablauf der 30 Tage, sofern die gebuchte Option nicht abbestellt wurde. Buchen und Abbestellen erfolgt über die kostenlose Kurzwahl 1155, online oder per SMS. Die Handy-Surf-Flat 750 MB ist mit allen anderen Tarif-Optionen von Blauworld kombinierbar.Der zur E-Plus Gruppe gehörige Discounter Blauworld bietet vor allem günstige Tarife für Mobiltelefonate und SMS von Deutschland ins Ausland an. Blauworld-Kunden können ohne Vertragsbindung, Mindestumsatz und Grundgebühren von Deutschland aus zu Preisen ab 1 Cent pro Minute ins Ausland telefonieren. Innerdeutsche Verbindungen kosten jedoch 15 Cent pro Minute in alle Netze. Ebenso teuer ist jede SMS, die in inländische und ausländische Netze verschickt wird.