Bluetooth apt-x - Bluetooth mit mehr Biss

Bluetooth apt-x - dieses Kürzel prangt auf immer mehr Geräten, die über den Kurzstreckenfunk Audiosignale übertragen. Aber was ist apt-x eigentlich? Und klingt es wirklich besser?

Bislang war Bluetooth für anspruchsvolle Kunden eher ein rotes Tuch als tatsächliche Option zur Übertragung von Musiksignalen. Mag die Übertragungsqualität des Kurzstreckenfunks (die maximale Reichweite variiert je nach eingesetzter Klasse und Energieverbrauch von einem bis hundert Meter) noch ausreichen, um ein Gespräch vom Mobiltelefon auf das kabellose Headset zu funken, ist bei Musik schnell Schluss mit lustig.

Denn das bei der Übertragung von Stereosignalen genutzte Profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) setzt auf eine verlustbehaftete Kodierung namens SBC. Das Quellgerät wandelt also die als MP3, AAC & Co. vorliegenden Musikstücke um, komprimiert diese Daten nochmals und schickt sie an den Empfänger. Diese Behandlung tut den Audiodaten hörbar nicht gut.

Zwar gäbe es die Möglichkeit, verlustbehaftete Formate wie MP3 oder AAC auch direkt per Bluetooth zu streamen, da dies aber zusätzliche Lizenzgebühren erfordert, verzichten die meisten Hersteller darauf.

Aus dem nordirischen Belfast kommt die Hoffnung für geplagte Bluetooth-Hörer. Das Unternehmen APTX hat - basierend auf den gleichnamigen Audiokompressions-Algorithmus - auch eine Variante für Bluetooth im Portfolio. Anstatt MP3 oder AAC erst zu dekodieren und anschließend wieder zu kodieren, verpackt es alle Signale in einen Container, der auf Adaptive Differenzieller Pulse Code Modulation (ADPCM oder Delta-PCM) basiert. Mit diesem Verfahren lassen sich auch über die begrenzte Bandbreite des Bluetooth-Funk mehr Daten übertragen, zum Beispiel auch unkomprimierte Flacs.

Tatsächlich klangen Musikdaten von einem brandneuen Mac Mini mit nativ unterstütztem apt-x-Bluetooth deutlich besser als die selben Daten vom iPod über Standard-Bluetooth gestreamt. Kein Wunder also, dass HiFi-Hersteller wie Chord Electronics, Sennheiser, Shure und auch Creative verstärkt auf die apt-x-Erweiterung setzen.

Oft reicht schon ein kleiner Dongle aus, um aus einem gewöhnlichen Bluetooth-Sender einen apt-x-Funker zu machen. Und wenn das Empfangsgerät ebenfalls apt-x versteht, kommt auch der ganze Klang an.