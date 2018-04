Bluetooth-Musikempfänger BlueLino home erschienen

Der LinTech BluLino verspricht kabellose Musikübertragung per Bluetooth-A2DP-Protokoll.

Der BlueLino 2G soll ob des schlanken Designs an jeder Anlage Platz finden und den drahtlosen und störungsfreien Empfang von Musik ermöglichen. Zur Übertragung des Stereosignals dient dabei das A2DP-Protokoll, das mittlerweile von vielen Handys, MP3-Playern und Computern unterstützt wird. Der Preis: 65 Euro.

Auch neu:

Wer Musik von seinem Handy, Tablet-PC oder Laptop auf der HiFi-Anlage genießen möchte, kann dies dank der neuen Konfigurationssoftware für den Bluetooth Musikempfänger BlueLino - optimiert auf das jeweilige Soundsystem. Das neue Konfigurationstool ermöglicht u. a. die Anpassung des Ausgangspegels des BlueLino. So kann etwa ein Übersteuern bzw. Verzerren verhindert werden, wenn das Signal am AUX-IN der angeschlossenen Anlage zu laut anliegt.

Zur Konfiguration wird der BlueLino einfach an die USB-Buchse eines aktuellen Windows-Rechners angeschlossen. Per Druck auf einen kleinen Knopf am Bluetooth-Musikempfänger wird der Konfigurationsmodus aktiviert. Nun können neben dem Ausgangspegel auch PIN oder Bluetooth-Name eingestellt werden - etwa für den Fall, dass mehrere blueLinos gleichzeitig betrieben werden. In Kürze soll auch ein "Apple Modus" in das Tool integriert werden, der mit einem einzigen Klick die Optimierung der Soundqualität für iPods, iPhones, iPads und Macs ermöglichen soll.

Das Konfigurationstool steht ab sofort unter www.lintech.de/bluelino zum kostenlosen Download zur Verfügung.