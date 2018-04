Bose erhält den red dot design award

© Archiv red dot award für Bose

"red dot: design team of the year", die begehrte Auszeichnung vom Design Zentrum Nordrhein Westfalen für außergewöhnliche Formgebung, ging dieses Jahr an Bose. Der "red dot award" wird von einer Jury namhafter Designexperten aus aller Welt verliehen. Sie entscheiden unabhängig nach verschiedenen Kriterien, wie Innovation, Funktionalität, oder Ergonomie welche der zahlreichen zur Auszeichnung eingereichten Produkte einen red dot erhalten. Den Wanderpokal namens "Radius" für das beste Designteam des Jahres 2008 holten sich das amerikanische Design-Ensemble unter der Leitung von Michael Laude persönlich im Red Dot Design Museum in Essen ab. Die prämierten Arbeiten werden für ein Jahr auf dem Gelände des Weltkulturerbes Zeche Zollverein ausgestellt. Parallel dazu zeigt Bose in einer Sonderausstellung bis zum 27. Juli alle preisgekrönten Produkte von Kopfhörer über Lautsprecher, Komplettanlagen bis hin zur Musiker-Beschallungsanlage. Anzeige