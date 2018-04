Zwei Verstärker an einem Boxenpaar? Kein Problem für den Umschalter von Dodocus Design. Dieser schaltet sogar automatisch zwischen AV-Receiver und High-End-Stereo-Verstärker um.

Der Umschalter von Dodocus Design ermöglicht sowohl das wahlweise Ansteuern eines Lautsprecher-Paares von 2 verschiedenen Verstärkern als auch das Umschalten von einem Endverstärker auf 2 Lautsprecher-Boxen.

Die Umschaltung kann in der neuesten Version durch ein 12V Triggersignal erfolgen, dass jeder Surroundverstärker anbietet. Natürlich kann auch nach wie vor von Hand oder per 220-V-Steckdose des AV-Receivers geschaltet werden. Ein Triggerausgang an der UBox3-A bietet die Möglichkeit eine weitere UBox-A anzuschliessen. Umschaltung für Bi-Wiring oder Bi-Amping ist also auch möglich.

Die UBox3-A kostet 278,- EUR (bzw 378,- EUR mit WBT-Terminals).Weitere Informationen finden Sie hier:

Link zu Dodocus