Wenn wir nicht selber einen besessen haben, so kennt doch jeder mindestens einen Menschen, der mal einen hatte: Dual war in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts mit seinen Plattenspielern dermaßen präsent, buchstäblich jeder Deutsche die Marke aus St. Georgen im Schwarzwald kannte.

Norbert Kotschenreuther hat den "Aufstieg und Niedergang der St. Georgener Phonoindustrie" (Untertitel) zuerst 2001 in einem Buch aufgearbeitet, jetzt ist die stark überarbeitete und erweiterte, hardcover-gebundene Prachtausgabe erschienen. In "Schwarzwälder Präzision von Weltruf" arbeitet der Autor die Historie von Dual und der eng damit verwobenen Firma Perpetuum Ebner (PE) auf, nicht ohne Kritik an der jüngsten, wenig erfolgreichen Epoche.

Den Schwerpunkt aber bilden natürlich die Früh- und Glanzzeit, die zahlreichen Schwarzweiß-Abbildungen beschwören eine goldene Ära herauf, wo Plattenhören so alltäglich wie die Nahrungsaufnahme war. Auch die Cassettenrecorder, Tuner, Verstärker, CD-Player (!), Lautsprecher und Elektrorasierer (jawoll) des Analog-Spezialisten kommen nicht zu kurz. Das rund 260 Seiten starke, hochtourig empfehlenswerte Geschichts-Werk gibt es für 30 Euro entweder beim Autor selbst oder beim Phono Museum St. Georgen .