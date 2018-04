Burmester im HECstore

In einem neuen Konzeptstudio zeigt ein Münchener Händler, wie gut High End und Installing zusammenpassen.

Martin Ludwig, der agile Geschäftsführer vom Installing-Spezialisten HECStore (Home Entertainment Concept Store) in München, hat seine Räumlichkeiten und sein Angebotsportfolio deutlich ausgeweitet.

Mit dem Burmester-Konzept-Studio zeigt Ludwig in der Nähe des Münchener Odeon-Platzes, wie a) schön Burmester perfekt aufgestellt klingen kann, b) wie gut sich Burmester-Komponenten mit Crestron-Steuerung und Caleidoscape-Heimserver vernetzen lassen. Besonders reizvoll: Durch die Aufnahme der Berliner Komponenten im HECstore stehen sie - einzigartig in Deutschland - (fast) direkt neben den von Ludwig ebenfalls angebotenen mbl-Geräten aus Berlin.

Info: www.hecstore.de

Interview:

stereoplay: Herr Ludwig, Sie verkaufen in ihrem neuen Konzeptraum Burmester-Komponenten vor allem in Installationen. Ist das nicht ein Widerspruch?

Martin Ludwig: Nein. Unsere Kunden wollen in allen Bereichen das Beste. Deshalb auf der Audio-Seite Burmester. Dass man die Geräte bei einer guten Installation nicht so präsent sieht wie auf einem klassischen High-End-Altar, ist dieser Klientel gleichgültig. Hier geht es um das Wissen, das Beste zu haben, nicht um das Zeigen.

stereoplay: Nun ist Burmester kein Komplett-Anbieter. Mit welchen Heimsteuerungen und Server-Systemen arbeiten Sie?

Martin Ludwig: Natürlich ist alles eine Frage des Preises. Aber wir haben die besten Erfahrungen mit Crestron-Steuerungen und dem Audio- und Video-Serversystem von Caleidoscape gemacht. Die beiden haben wir auch hier in der Vorführung.

stereoplay: Bevor Sie den Burmester-Konzeptraum eröffneten, führten Sie schon mbl. Nun haben Sie beide im Programm. Vertragen sich beide Marken nebeneinander?

Martin Ludwig: Erstaunlich gut Außerdem stehe ich auf die hohe Qualität deutscher Marken. Und da markieren die beiden Berliner Hersteller sicherlich die Spitze.

stereoplay: Sie haben sich auf eine Art High-End-Installing spezialisiert. Wo liegen denn derzeit hier die größten Probleme?

Martin Ludwig: Sie denken sicherlich an die Finanzkrise. Aber die erleben wir gar nicht so stark. Viel schlimmer ist der Mangel an qualifizierten Verkäufern und Installern. Obwohl wir selbst ausbilden, fehlen uns immer noch ausreichend gute Leute, die all die Arbeit auch machen können.