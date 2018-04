Unter dem Motto "Oldies but Goldies" (mit "Oldies" ist aber nur das Retro-Design gemeint) bietet Blast Lautsprecher&HiFi eine Hörsession der besonderen Art an...

Unter dem Motto "Oldies but Goldies" (mit "Oldies" ist aber nur das Retro-Design gemeint) bietet Blast Lautsprecher&HiFi eine Hörsession der besonderen Art an: Röhrengeräte (Vollverstärker, Vor/Endstufe, CD-Player) der SP-Serie von Cayin spielen an Lautsprechern von Triangle (Esprit, Genese und Magellan). Dietmar Hölper, Repräsentant beider Marken, beantwortet alle Fragen zur Technik. Stephansgasse 2, 06241 266556 www.buscaino-lautsprechersysteme.de