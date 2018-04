CD-Stereo-Receiver: NAD erweitert die Viso-Familie

Der Zuwachs in der Viso-Familie von NAD hört auf den Namen Viso Three und will neben Musik-CDs auch für iPod/iPhone und externe USB-Datenträger ein guter Spielpartner sein.

Bereits auf der High End on Tour in Stuttgart mitte März war der NAD Viso Three zu sehen; Infos zum Gerät blieben jedoch Mangelware, da sich die NAD-Vertreter mit technischen Details zurückhielten. Jetzt endlich ist es raus: Der Neue aus der Designserie Viso ist ein CD-Stereo-Receiver mit vielen pfiffigen Details und soll dennoch für die absolute Konzentration auf das Wesentliche stehen: Die reine Wiedergabe von Musik.

Der Viso Three, der in einem von den Brüdern Viso Two und Five schon bekannten edlem Design-Kleid, mit schwarzen gebürsteten Alu-Frontplatte und markanten Knöpfen steckt, bietet bewährte NAD-Technik in Form eines einfach zu bedienenden Systems. Er spielt die Musik-Signale von CD, aber auch iPod (Dockingstation gehört zum Lieferumfang) oder einem USB-Stick und soll die Formate MP3 und WMA unterstützen. Nebenbei bleibt der Viso Three den Signalen aus dem Ether (FM/AM oder optional auch DAB) auch nicht verschlossen.

Der NAD Viso Three ist ab sofort erhältlich und kostet 899 Euro. Weitere Infos erhalten Sie auf www.nad.de .