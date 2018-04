CES: Android-Tablet von Motorola

Motorola hat auf der CES ein Tablet mit Android 3.0 sowie zwei weitere Android-Smartphones vorgestellt.

Das Motorola Xoom bietet ein 10 Zoll großes Display aus 1280 x 800 Pixel und arbeitet mit einem NVIDIA Tegra 2 Dualcore Prozessor mit 1 GHz Taktung. Das Xoom bietet neben der für Tablets optimierten Android-Version 3.0 auch Flash-Unterstüzung für den Browser sowie auch Google Maps 5.0 mit 3D-Darstellung. Von einem GPS-Empfänger ist allerdings nicht die Rede.

Ins Internet geht's per WLAN (802.11b/g/n) sowie übers Mobilfunknetz. Auf der Rückseite findet sich eine 5-Megapixel-Kamera, die Videos in HD-Auflösung aufzeichnet. Das Motorola Xoom wiegt 730 Gramm bei Maßen von 249 x 168 x 12 Millimeter. Der interne Speicher fasst 32 GB an Daten und lässt sich per MicroSD-Karte nachrüsten.

Das Motorola Xoom, neben dem Atrix 4G das zweite Highlight von Motorola auf der CES, kommt zunächst in den USA beim Netzbetreiber Verizon im ersten Quartal auf den Markt. Preise und der Marktstart in Europa sind aktuell nicht bekannt.

Neben dem Xoom zeigte Motorola zwei weitere Smartphones mit Android. Das Cliq 2 bringt Motorola exklusiv für T-Mobile USA. Das Android-2.2-Gerät bietet eine Schreibmaschinen-Tastatur, einen 3,7 Zoll großen Touchscreen und unterstützt den Motorola-eigenen Web-2.0-Dienst Motoblur. Schon Ende Januar soll das Cliq 2 für T-Mobile-Kunden in den USA verfügbar sein, auch hier fehlen Informationen zum Marktstart in Deutschland.

Für Verizon bringt Motorola wiederum das Droid Bionic, ein Android-Smartphone mit Dualcore-Prozessor, 8-Megapixel-Kamera, HDMI-Schnittstelle und A-GPS-Empfänger. Das Display des leistungsstarken Smarpthoes misst 4,3 Zoll in der Diagonalen, der Akku 1930 mAh Kapazität. Das Motorola Droid Bionic arbeitet mit der Android-Version 2.2. Ob, wann und zu welchem Preis es eine Version für Deutschland geben soll, ist nicht klar.