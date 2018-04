Dolby Laboratories präsentieren auf der CES in Las Vegas Neuigkeiten für Bild und Ton.

Bei der diesjährigen Consumer Electronics Show (CES) präsentiert die Dolby Laboratories, die ersten Fernsehgeräte für die USA und Europa, die mit der Dolby Volume Audio Technologie ausgestattet sind. Das Unternehmen wird darüber hinaus dieneuesten Innovationen auf dem Unterhaltungssektor mit Dolby-Audiotechnologien von Weltklasse vorführen, darunter Heim-Entertainmentsysteme, PCs und Mobilgeräte.

Dolby Volume sorgt für eine konstante Lautstärke aus verschiedensten Audioquellen undbietet auf allen Ebenen ein Hörerlebnis von Referenzqualität. Zu den Gerätenmit Dolby Volume zählen die neuen LCD-Fernseher der RegzaTM-Serie vonToshiba für den europäischen, japanischen und US-amerikanischen Markt undder Audio-/Video-Receiver AVR 7550HD von Harman Kardon, der auf dermit dem prestigeträchtigen Award "International CES Best of InnovationsDesign and Engineering 2009" ausgezeichnet wurde.

Dolby im Bild

Zudem präsentiert Dolby die Bild-Technologie "Dolby Vision", Teil der High Dynamic Range(HDR)-Technologie-Suite. Der Prototyp eines LCD-Bildschirms von SIM2 mit dem Dolby Vision Referenz-Design ist zu sehen.

"Mit Dolby Vision können die Hersteller der nächsten Generation von LCD-Bildschirmen herausragende Kontraste in Kombination mit klarer Helligkeit gewährleisten. Dies sorgt für eine Bildqualität, die der wirklichen Welt in Sachen Tiefe, Detail und Farbe in nichts nachsteht",sagte Bharath Rajagopalan, Director von HDR Marketing bei DolbyLaboratories. "Der Prototyp des LCD-Bildschirms von SIM2 nutzt Dolby Vision,um LEDs mit Local-Dimming-Technologie zu steuern, und zeigt, was Herstellerdank der Implementierung dieser Technologie erreichen können."