CES: Garmin nüvi 2460LT - 5-Zoll-Navi mit allem Drum und Dran

Wenn's ein bisschen mehr sein darf: Garmin hat für die CES ein neues 5-Zoll-Navi im Gepäck - gespickt mit sämtlichen aktuellen Funktionen.

5 Zoll sind nach wie vor eine Menge Holz für ein Navidisplay. Damit gehen zwar einige Quadratzentimeter Durchblick bei der Frontscheibe flöten, doch dafür sind die Inhalte auf dem Display besser ables- und bedienbar.

Und dabei muss man beim Garmin nüvi 2460LT nicht zwangsweise mit den Fingern auf dem Display hantieren. Das Plug-and-play-Navi lässt sich auch per Sprache bedienen. Wenn man schon mal am Sprechen ist, kann man auch gleich einen Bekannten oder Geschäftspartner anrufen - denn das Garmin-Navi verfügt über eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung.

Anzeige

Zu den typischen Navi-Funktionen zählen Verkehrsmeldungen (Premium Verkehrsfunk) und Garmins nüRoute-Technologie. Erstere zeigen Staus und andere hinderliche Verkehrsereignisse an und schlagen eine Alternativroute vor. Das zweite Feature berücksichtigt historische Verkehrsdaten, Tageszeit und Wochentag bei der Berechnung der Route - man will ja schließlich nicht im Berufsverkehr hängenbleiben.

Zwei Neuerungen führt Garmin mit dem nüvi 2460LT ein: Man kann Sonderzielen eine Bewertung in Form von Sternen verpassen, die dann mit der Garmin-Community-Datenbank abgeglichen wird. Und man kann das Hauptmenü und seine Inhalte bzw. Darstellung an seine persönlichen Bedürfnisse anpassen.

Das Garmin nüvi 2460LT ist überdies kompatibel zu Garmins neuen ecoRoute-HD-Adapter (99 Euro, connect berichtete ). Der dockt via Bluetooth-Dongle an der Diagnose-Schnittstelle des Autos an und verwandelt das Navi in einen Fahrzeugcomputer.

Wer immer auf dem aktuellsten Stand beim Kartenmaterial sein will und nicht jedes Update neu bezahlen möchte, kann sich das "nüMaps Lifetime Kartenupdate" für 89 Euro holen und bekommt das ganze Navi-Leben lang Updates ohne weitere Zuzahlung.

Garmin ruft für das nüvi 2460LT 249 Euro auf und wird es im ersten Quartal 2011 in den Handel bringen.