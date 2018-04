CES: Huawei stellt dünnstes Android-Smartphone vor

Der chinesische Mobilfunk-Anbieter Huawei stellt auf der CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas zwei neue Android-Smartphones vor. Das Ascend P1 S ist mit 6,68 Millimeter das dünnste Smartphone der Welt un bietet ein 4,3 Zoll-Display. Etwas dicker ist das neue Ascend P1 - es bietet jedoch ähnliche Topfeatures wie sein Schwestermodell.

Es geht immer noch dünner, hat der chinesische Mobiltelefon-Hersteller Huawei auf der Electronic Show in Las Vegas bewiesen. Das neue Flaggschiff der Chinesen ist nur noch 6,68 Millimeter dick, hat aber dennoch ein 4,3 Zoll großes Touchdisplay aus Gorilla-Glas mit einer Auflösung von 960 x 540 Bildpunkten und einen schnellen 1,5 Gigahertz schnellen Dual-Core-Coretext-A9-Prozessor von Texas Instruments. Ebenfalls im dünnen Gehäuse: Ein Akku mit 1670 mAh.

Gleichzeitig wurde auch das Schwestermodell Ascend P1 präsentiert. Es bietet die gleichen Funktionen wie das P1S, ist aber 1 Millimeter dicker (Dicke: 7,69 Millimeter) und kann dafür auf einen 1800 mAh-Akku zurückgreifen.

Beide Modelle verfügen über eine 8-Megapixel-Kamera auf der Rückseite und eine 1,3-Megapixel-Frontkamera sowie Doppel-LED-Blitz und HDR-Effekt-Optimierung. Sie nehmen Videos in HD-Qualität (1080p) auf.

Als Betriebssystem soll in beiden Modellen bereits Android 4.0 zum Einsatz kommen. Der Marktstart ist in Europa für das 2. Quartal 2012 vorgesehen. Beide Modelle werden in Schwarz, Weiß und Pink angeboten. Weitere Farben sollen folgen.