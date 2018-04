Mit natürlicher Zielführung ist gemeint, dass das Navigationsgerät die Richtung weist, wie es ein Mensch tun würde.

Navigationsgeräte sind ganz klar eine Hilfe im Straßenverkehr und bei der Orientierung in fremden Städten. Dennoch sind sie Maschinen und unterliegen Limitierungen - etwa bei der Sprachausgabe. Zwar bringt sie Text-to-Speech schon etwas näher an menschliche und konkretere Zielanweisungen. Doch Ansagen wie "in 600 Metern rechts abbiegen" hört sehr oft - hier bleibt ein Blick aufs Display nicht erspart, denn wer kann in der Fahrsituation schon 600 Meter exakt abschätzen?

Navteq und NNG, die Firma hinter der Navisoftware iGo My Way, wollen das nun besser machen. In künftigen Navis bzw. in der Navi-Software von NNG wird die Stimme nicht mehr "in 600 Metern rechts abbiegen" sagen sondern "hinter dem blauen Geschäft rechts abbiegen". Die beiden Unternehmen vergleichen diese Art der Sprachansage mit der Art und Weise, wie einem ein Freund den Weg erklären würde. Kartenhersteller Navteq und NNG haben Gebäude und andere Landmarks so erfasst, dass sie Kategorisiert werden konnten und die Kategorien, etwa "Kirche", "Geschäft" oder andere eindeutige Merkmale, sprachlich ausgedrückt werden können. Auch Farben der Gebäude wurden erfasst, damit sie ausgesprochen werden können.

Durch diese Funktion kann sich der Fahrer den ein oder anderen Blick aufs Navi-Display sparen - die Aufmerksamkeit bleibt auf der Straße, wo sie hingehört. Die Zielführung wird intuitiver und in gewisser Art und Weise aus "menschlicher".

Derzeit wird auf der CES in Las Vegas eine Beta-Version der Software vorgeführt. Wann das Feature in kommende Versionen von iGo My Way einfließen wird, wurde noch nicht verraten.