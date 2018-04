CNN mit Nachrichten-App für Android-Smartphones

Der Nachrichtensender CNN bietet ab sofort eine kostenlose CNN App im Android Market an. Sie erlaubt den schnellen Zugriff auf Nachrichten, User-Generated-Content sowie Interviews und Podcasts des Senders.

Die App ist auf Android-Handys mit Betriebssystemen ab Version 2.1 nutzbar. Sie präsentiert Nachrichten in Form von Texten, Audiodokumenten, Bildern sowie Live- und On-Demand-Videos. Zudem ist der direkte Zugang zu iReport möglich, einer Plattform für Nachrichten von CNN-Nutzern. Die App erlaubt auch den Zugriff auf CNN Radio.

Die App ist personalisierbar, so lassen sich bequem lokale News oder das Wetter in der Region abrufen. Inhalte können gespeichert werden, um auf sie offline zugreifen zu können. Darüber hinaus können Texte und Bilder via Email, Facebook und Twitter direkt aus der App an das eigene Netzwerk weitergeleitet werden. Zudem vorhanden: eine Push Notifications, die über Breaking News informieren, sowie ein Widget, mit dem User die neuesten Nachrichten direkt auf dem Home-Screen ihres Handys betrachten können, ohne die App zu öffnen. Die kostenlose App ist im Android Market erhältlich.