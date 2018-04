Congstar überarbeitet Mobilfunk-Tarife

Mobilfunkdiscounter Congstar hat seine Prepaid- und Postpaid-Tarife überarbeitet. Es gibt neue Inklusiv-Pakete für Gespräche und SMS sowie überarbeitete Surf-Flat-Pakete. Die Änderungen gelten ab Ende März. Dann startet Congstar auch einige Bonus-Aktionen.

Zu den neuen Tarifen gehört etwa die Congstar Flat Option, die alle Gespräche zwischen Congstar-Kunden innerhalb Deutschlands zum Preis von 2,90 Euro im Monat abdeckt. Für einen Euro mehr im Monat gibt es alternativ die Flat Option Plus, mit der Congstar Kunden untereinander nicht nur telefonieren, sondern auch simsen können. Surf-Optionen überarbeitetNeu hinzu kommt die Surf Flat Option 200. Sie erlaubt das schnelle Surfen im Netz der Telekom mit Geschwindigkeiten von (max.) 7,2 Megabit/Sekunde bei einer maximalen Datenmenge von 200 Megabyte. Die Option kostet dann 7,90 Euro im Monat (bei Prepaid-Tarifen 30 Tage gültig). Sobald diese Datenmenge in diesem Zeitraum überschritten wird, verringert sich das Surftempo auf 64 Kbit/s (Empfang) bzw. 15 Kbit/s (Senden). Überarbeitet wurden auch die Surf-Flat Optionen 1000 und 3000. Sie bieten 1 GB schnellen Datentransfer bzw. 3 Gigabyte Highspeed-Transfer zum Preis von 12,90 Euro (Surf Flat Option 1000) oder 19,90 Euro (Surf Flat Option 3000). Zu diesen Surf-Tarifen kann auch der Congstar Prepaid Internet-Stick erworben und eingesetzt werden. Der Stick erlaubt Downloadgeschwindigkeiten von (bis zu) 7,2 Megabit pro Sekunde. Nachgebessert hat Congstar auch bei seinem Full Flat-Angebot. Er deckt zukünftig nicht nur Gespräche in alle deutschen Festnetze und in deutsche Mobilfunknetze ab, sondern bietet zusätzlich auch ein Online-Inklusivvolumen von 200 Megabyte im Monat. Dieses Angebot gilt jedoch nur für Neu- und Bestandskunden, die die Surf Flat Option 200 bis zum 31.07.2012 zu ihrem Full Flat-Tarif hinzubuchen Bonus-Aktion bei CongstarEntscheidet sich ein Kunde für eine Congstar Surf Flat 500 oder eine Surf Flat 1000 mit 24 Monaten Laufzeit, dann bekommt er als Zusatzbonus jeden Monat ein Guthaben von 50 Gesprächsminuten obendrauf. Der Bonus gilt für die gesamte Laufzeit des Vertrages, vorausgesetzt der Vertrag wird bis spätestens 31.07.2012 abgeschlossen.