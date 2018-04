connect-Sonderheft Tablets am Kiosk

Das connect-Sonderheft zum Thema Tablets ist am Kiosk erhätlich. Auf 100 Seiten finden Sie Tests, Kaufberatungen, Tipps, Tricks und Apps, mit denen Sie mehr aus dem Tablet herausholen.

Die schicken Streichel-PCs sind mehr als Smartphones im XXL-Format. Deshalb hat connect nicht nur die besten Tablets vom 99-Euro-Schnäppchen bis zum 799 Euro teuren High-End-Gerät getestet, sondern verrät im Sonderheft auch, was Sie alles mit Ihrem Tablet anstellen können - vom bequemen App-Heben auf dem Sofa über die mobile Arbeit mit Office-Dokumenten bis zum Filmgenuss unterwegs.

Erstaunlich ist dabei, was mittlerweile selbst Geräte für weniger als 300 Euro zu leisten vermögen. Kein Wunder also, dass die Flachmänner in immer mehr Lebensbereichen den klassischen PCs ihren Platz streitig machen.

Ein paar Themen aus dem Inhalt

Großer Vergleichstest: Die besten Tablets im Clinch mit dem Marktführer von Apple

Tools und Gadgets für Tablet-Fans

22 preiswerte Tablets. Wer mit einem günstigen Tablet liebäugelt, sollte beim Kauf genau hinsehen. Praxistests und Marktübersicht

Richtig updaten: Sie wollen Ihr Android-Tablet updaten? Hier erfahren Sie, wie's geht

Android-Tuning: Mit diesen Tipps machen Sie Ihr Android-Tablet schneller

Tablet-Apps: Vom Action-Game bis zum Spielklassiker, vom Werkzeugkasten bis zum Office--Paket.

Ideal für Leseratten: Die interessantesten E-Book-Reader im Test

Seit 13. Juli ist das Sonderheft zum Thema Tablets für 5 Euro am Kiosk erhätlich.

