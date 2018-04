Coupies-Coupon-App für Windows-Phone und Symbian

Coupies, ein Marktplatz für mobile Rabatt-Coupons, gibt es jetzt auch für Symbian-Smartphones von Nokia sowie Smartphones mit Windows Phone 7. Die kostenlose App erlaubt den Zugriff auf Rabatt-Aktionen bei rund 4000 Unternehmen in Deutschland.

Coupies hat seine Rabatt-App um zwei Betriebssysteme erweitert. Zusätzlich zur Variante für den App Store von Apple und den Play Store von Google für Android-Phones gibt es jetzt das Programm auch im Nokia Store und im Windows Marketplace gratis zum Download. Damit können erstmals Nokia-Phones mit Symbian 3, sowie Smartphones mit Symbian Anna und Belle diesen mobilen Coupon-Dienst nutzen, und Rabatte bei rund 4000 Geschäften in Deutschland einstreichen.

Die Coupies-App zeigt seinem Nutzer auf dem Smartphone eine Übersicht der verfügbaren mobilen Rabatt-Coupons in der Umgebung an. Hat der Smartphone-Besitzer ein interessantes Angebot gefunden, muss er den entsprechenden Coupon auf seinem Handy auswählen und im Geschäft diesen Coupon auf dem Display vorzeigen. Dann bekommt er den angegebenen Rabatt beim Einkauf. Die Coupon-App steht jetzt auch für Smartphones mit Windows Phone 7-Betriebssystem bereit. In Aussehen und Funktion unterscheiden sich die neuen Apps nicht von den Apps für iPhone- oder Android. Sie sind lediglich auf die anderen Betriebssysteme optimiert. So zeigt zum Beispiel die Nokia-App die Coupons nicht auf Google-Map an, sondern auf den Nokia eigenen Karten. Die Apps sind auf den Onlineseiten von Coupies zu finden.