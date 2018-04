Creative ZiiSound T6: Bluetooth-fähiges 2.1-Soundsystem

Multimedia-Spezialist Creative hat mit dem "ZiiSound T6" ein neues Multimedia-Lautsprechersystem vorgestellt. Es bietet einige Besonderheiten wie Bluetooth-Funktionalität und drehbare Satelliten für virtuellen Surround-Sound.

Bluetooth-fähige Geräte wie Mobiltelefone können ihre Musikstücke kabellos an das T6-System streamen und abspielen. Einen kleinen USB-Bluetooth-Adapter, etwa für den Anschluss an Notebooks, liefert Creative zudem serienmäßig mit. Per USB-Verbindung - das T6 hat einen integrierten Soundchip - kann der Käufer das Set als 4.1-System nutzen. Die Satelliten bestehen aus je zwei Breitband-Lautsprechern, die sich zueinander drehen und ausrichten lassen.

Bedient wird das ZiiSound über einen inzwischen üblichen Kontrollpuck. Zusätzlich legt Creative eine kleine Infrarot-Fernbedienung bei. Über ein optional erhältliches Modul lassen sich auch Apples iOS-Geräte zur Fernbedienung umrüsten.

Am Puck befindet sich eine Aux-Buchse, an die sich Geräte über einen herkömmlichen 3,5-mm-Klinkenstecker anschließen lassen. Bereits von anderen Creative-Sets bekannt ist der würfelförmige Subwoofer mit seinen gleich drei Membranen, zwei davon arbeiten nach dem Passiv-Prinzip.

Das ZiiSound T6 ist demnächst erhältlich. Der Preis ist dabei mit rund 400 Euro nicht von schlechten Eltern.