Das Reisebüro in der Hosentasche

Die kostenlose iPhone-App Hotelauskunft + ist beim "Show your App" Award 2011 bei den M-Days in Frankfurt als zweiter Sieger hervorgegangen. Wir haben uns das mobile Reisebüro genauer angeschaut.

Ob für den kurzfristig angesetzten Geschäftstermin oder den bereits länger geplanten Sommerurlaub: Hotelauskunft + durchsucht große Hotelportale und Fluggesellschaften nach aktuellen Angeboten und bietet neben Kundenbewertungen, Bildern und detaillierten Informationen auch die Möglichkeit, direkt aus der App heraus das Hotel oder den Flug zu buchen; Verfügbarkeit und Preise werden live überprüft und sind stets aktuell.

Schnell und übersichtlich - meine Lieblings-Hotel-Buchungs-App. ClausKlaus, Apple App Store

In der Applikation sind Hotel- und Flugsuche getrennt, der Nutzer entscheidet bereits auf der Startseite ob er nach einem nächtlichen Quartier oder einem Flieger suchen möchte. Der im iPhone verbaute GPS-Empfänger lokalisiert den Standort und schlägt den Aufenthaltsort als Zielstadt vor; freilich lässt sich über das Eingabefeld jedes andere beliebige Ziel eingeben.

Sind Ankunft, Abreise und Einzel- oder Doppelzimmer festgelegt, sucht die Applikation nach passenden Angeboten und zeigt diese wahlweise auf einer Umgebungskarte oder in Listenform an. Eine kleine Anregung für zukünftige Updates: In den meisten Fällen dürfte die Einzel- oder Doppelzimmer-Suche ausreichen - aber eben nicht in allen Fällen.

Wer sich ein Hotel ausgeguckt hat, kann weitere Informationen wie Bilder und Bewertungen abrufen und anschließend mit der Buchung fortfahren.

Auch die Flugsuche ist unkompliziert und bequem: Start- und Zielflughafen sowie Reisedaten und -klasse eingeben - fertig. Für einen besseren Überblick lassen sich die gefundenen Angebote auch nach Preisklasse, Reisedauer oder Flugzeiten filtern. Um Buchungen vorzunehmen wird der Nutzer auf die Webseite des Anbieters weitergeleitet oder telefonisch mit diesem verbunden.