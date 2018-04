Debitel light: Telefonieren für 8 Cent pro Minute

Mobilfunkdiscounter Callmobile reaktiviert seinen Guthaben-Tarif "Debitel light." Das Telefonieren kostet 8 Cent pro Minute und das Startpaket gibt es für 1,95 Euro.

Der Tarif Debitel light ist nach fünf Jahren wieder da und lockt mit attraktiven Konditionen. Das Startpaket gibt es bereits für 1,95 Euro, darin enthalten ist ein Startguthaben von 5 Euro.

Pro Gesprächsminute fallen 8 Cent für alle Gespräche in deutsche Netze an. Die Mobilbox-Abfrage ist kostenlos. Ebenfalls 8 Cent berechnet der Anbieter für jede SMS, die in deutsche Netze verschickt wird. Datenverbindungen werden pro Minute mit 9 Cent abgerechnet.

Der Tarif, der ausschließlich online unter www.debitel-light.de​ erhältlich ist, nutzt das D-Netz. Das Aufladen der Guthabenkarte erfolgt bei Debitel-Light ausschließlich per Lastschrift vom Bankkonto.