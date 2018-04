Denon auf der High End 2011

Moderne Zeiten: Das iPad steigert den AV-Genuss - um spannend zu sein, muss High End nicht exorbitant viel kosten. Diese Devise hat sich Denon auf die Fahnen geschrieben. Dennoch: Von den technischen Möglichkeiten her lassen die Geräte der Japaner manche Boliden blass aussehen.

Unter dem Motto "Netzwerk & HiFi" lockt der AV-Spezialist mit Demonstrationen rund ums Thema "Heimnetzwerk in der Wohnraumumgebung" ins Münchner M.O.C. Hier sollen die unterschiedlichen Anwendungsbereiche Heimkino, Wohnzimmer und Arbeitszimmer anschaulich simuliert werden. Dabei spielt das Wi-Fi-Netzwerksystem Ceol eine große Rolle.

Außerdem stellt Denon sein neues Portfolio von 3D-AV-Receivern mit Netzwerk und AirPlay vor: Der AVR 1912, der AVR 2312 und der AVR 3312 decken den Preisbereich von 550 bis 1100 Euro ab. Zu den Ausstattungsfinessen gehören Internetradio und DLNA-Musik-Streaming.

Der brandneue Blu-ray-Player DBP 2012 UD stellt sich in München ebenfalls der Öffentlichkeit. Er streamt Filme über das Netzwerk. Außerdem wird im Stereo-Bereich ein noch geheimes Geräte-Highlight gezeigt, mit dem man Netzwerk und hochwertiges HiFi von Denon auch optisch perfekt vereinen kann.

Denon begann vor über 100 Jahren als Hersteller von einseitigen Schallplatten und . Das japanische Unternehmen engagierte sich stets auch im Profi-Bereich; viele bahnbrechende Entwicklungen entstanden in Zusammenarbeit mit dem japanischen Sender NHK.

Aufsehen erregte Denon 1972 durch den ersten einsatzfähigen PCM-Recorder, mit dem auch viele der legendären Klassik-Aufnahmen des damaligen hauseigenen Plattenlabels entstanden. Der deutsche Firmensitz liegt inzwischen im niederrheinischen Nettetal, wo Denon früher eine eigene Fabrik für HiFi-Geräte betrieben hatte.

Eine Frage an Gunter Kürten, Geschäftsführer von Denon Deutschland

stereoplay:Können Standards wie AirPlay den hohen Klangansprüchen klassischer Audio-Spezialisten a la Denon genügen?

Gunter Kürten: AirPlay erleichtert das Musik-Streaming und ermöglicht es, iTunes oder die iOS-Oberfläche zu nutzen. Gleichzeitig führt es eine neue Zielgruppe an das Thema heran.

Ganz nebenbei verbessert sich mit AirPlay die Qualität der Musik vom Apple-Handheld - auch gegenüber USB. Übertragen wird in CD-Qualität. Verlustfreie Formate wie Apple Lossless können so genutzt werden. Denon-Technologien in unseren kompatiblen Produkten sorgen für optimalen Klang.