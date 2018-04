Denon DP 200 USB: LPs zu Bits

Schallplattensammlung geerbt, aber kein Sitzfleisch? Da hat Denon was sagenhaft Praktisches.

Schallplattensammlung geerbt, aber kein Sitzfleisch? Da hat Denon was sagenhaft Praktisches: den vollautomatischen Plattenspieler DP 200 USB, der LPs ohne Umweg über einen Computer direkt in MP3 (192 Kilobit pro Sekunde, also die von stereoplay empfohlene Mindestdatenrate) codiert und auf einen vorne einzusteckenden USB-Memorystick transferiert. Wer Lust hat, kann die Musik auch am PC editieren und wie von Zauberhand mit Titelinformationen von Gracenote aus dem Internet versehen lassen- die Software liegt bei. Auch der Preis für den soliden, riemengetriebenen Player, ist mit 270 Euro höchst interessant. www.denon.de