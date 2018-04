Denon Einsteigermodelle

Denon: Neue Stereo-Komponenten-Einsteigermodelle

Aufgebaut in mehreren Komponenten bringt eine gute Stereoanlage hochwertigen Sound ins Wohnzimmer. Wer nicht allzu tief in die Tasche greifen will, für den hat Denon seine Einsteigermodelle PMA-520AE und DCD-520AE konzipiert.

© Denon Der PMA-520AE Vollverstärker und der DCD-520AE CD Player von Denon sind die neuen Einsteigermodelle im Bereich Stereo-Komponenten

Denon hat die ersten Neuheiten seiner erfolgreichen Stereokomponenten-Serie "Advanced Evolution" vorgestellt. Der neue PMA-520AE Stereo-Vollverstärker sowie der passende DCD-520AE CD-Player sollen, basierend auf ihren Vorgängern, mehr Innovationen in Klang, Design und Bedienung bieten. Anzeige Der PMA-520AE bietet zwei mal 70 Watt an 4Ohm, eine Alluminium Front und eine Advanced HC (High-Current) Single-Push-Pull-Schaltung für eine optimale Balance zwischen musikalischen Details und Leistung. Das durchgängige Schaltungsdesign mit kurzen Signalwegen soll für hohe Klangqualität sorgen. Hierbei sei erwähnt, dass kurze Signalwege im Audiobereich einen Qualitätsverlust verhindern, die Qualität des Signals jedoch vor allem abhängig von den verbauten Übertragern und Transformatoren ist. Auch durch eine hochwertige Verkabelung vom Ausgabegerät kann ein Qualitätsverlust zusätzlich verhindert werden. Gesteuert wird der Verstärker über die neu gestaltete Systemfernbedienung, mit der auch ein Denon CD-Player oder Netzwerkspieler gesteuert werden kann. Der DCD-520AE CD Player wurde als "Traumpartner" zum PMA-520AE konzipiert. Neben der vibrationsarmen Konstruktion und dem neuen Schaltungslayout mit kürzest möglichen Signalwegen, sorgt ein 32-Bit / 192 kHz Burr Brown D/A- Wandler für eine hochwertige Umrechnung der Digitalsignale. Auch CD-RWs und MP3 Codierungen sind vom Denon abspielbar. Der PMA-520AE und der DCD-520AE werden von Denon als "perfekt aufeinander abgestimmte HiFi-Komponenten" angepriesen, "die preisbewussten Musikliebhabern faszinierende Klangqualität" bieten. Ab Ende Mai sind die Geräte in den Farben Schwarz und Premium Silber für 249 Euro (UVP) im Habndel erhältlich.

© Denon Denon PMA 520 AE

© Denon Der DCD 520AE von Denon ist die passende Kompenente zum Vollverstärker PMA 520 AE