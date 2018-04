Der Netzwerk-Player C446 von NAD

Durchdachter Bedienkomfort und hervorragender Klang: Der C 446 BEE ist der erste Netzwerk Audio Player von NAD.

Der Netzwerk Audio Player NAD C 446 BEE soll Musik von DLNA-zertifizierten Komponenten wie NAS-Festplatten oder PC wiedergeben und schlägt so die Brücke zwischen der Computerwelt und der hochwertigen HiFi-Anlage.

Ist der NAD C 446 in ein Heimnetzwerk integriert, soll dem Nutzer auch die überwältigende Vielfalt der Internet-Radiostationen zur Verfügung stehen. Dank eines vierzeiligen Displays wird die Navigation des C 446 einfach und bequem durch zehntausende von Sendern vonstatten gehen.

Außerdem ist der NAD C 446 Player mit einem FM/AM-Tuner und einer modernen DAB+ Empfangseinheit ausgestattet, womit der digitale Empfang vervollständigt wird. Alle Signale - auch die der analogen Sender - werden am Digitalausgang des Netzwerk-Players angeboten und können so ohne Wandlerverluste weitergereicht werden.

Der NAD C 446 BEE soll alle gängige Musikformate wie WMA, MP3, AAC, FLAC oder WAV/PC abspielen und Dateien mit bis 24Bit/48kHz unterstützen können.

Der NAD C 446 ist ab Juli 2011 für 799,- Euro erhältlich sein.