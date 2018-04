Deutsche hinken bei Internet-Telefonie hinterher

Internet-Telefonie wird in Europa immer beliebter. Doch die Deutschen telefonieren im Vergleich zu anderen europäischen Ländern vergleichsweise wenig über das Internet, wie aktuelle Zahlen der europäischen Statistikbehörde Eurostat verdeutlichen.

Internet-Telefonie ist in Europa beliebt - nur nicht in Deutschland, so lassen sich die aktuellen Zahlen der europäischen Statistikbehörde Eurostat zusammenfassen, die der deutsche Hightech-Verband Bitkom jetzt veröffentlicht hat. Mindestens jeder vierte EU-Bürger (genau: 28 Prozent) hat 2011 über das Internet telefoniert. Ein Jahr zuvor war es nur jeder Fünfte (22 Prozent). Europäische Spitzenreiter in Sachen Internet-Telefonie sind Litauen und Lettland, hier telefonieren inzwischen 65 Prozent der Einwohner über das Web.

Ganz anders sieht es in Deutschland aus. Bei uns liegt die Quote der Internet-Telefonierer lediglich bei 21 Prozent - damit liegt Deutschland am unteren Ende der EU-Rangliste. In anderen großen europäischen Staaten wie Großbritannien (29 Prozent) oder Frankreich (35 Prozent) ist das Telefonieren über das Web bereits deutlich weiter verbreitet.

Nach Angaben der Eurostat-Studie telefonieren 22 Prozent der EU-Bürger ausschließlich über die Voice-over-IP-Technologie (VoIP). Weitere 6 Prozent nutzen diese Technik nur in speziellen Fällen, etwa bei Anrufen ins Ausland oder zu Mobiltelefonen.

Wer beispielsweise eine "normale" Telefon-Flatrate (sie gilt für inländische Festnetzgespräche) hat, spart durch IP-Telefonie bei Inlandsgesprächen ins Festnetz kein Geld. Sparpotential bietet die IP-Telefonie nur bei Gesprächen, die nicht per Flatrate abgedeckt sind. Das sind meist Anrufe ins europäische Ausland oder zu Mobiltelefonen.