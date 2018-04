Netzbetreiber Orange und die UEFA bringen gemeinsam die einzige offizielle App zur EURO 2012 auf den Markt. Die kostenlose App zur Fußball Europameisterschaft 2012 erscheint in Versionen für Android, Bada, Blackberry, iOS und Windows-Phone. Sie wird in elf Sprachen angeboten.

Zwei Monate vor dem Kick-Off der Fußball-Europameisterschaft UEFA EURO 2012 veröffentlichen Orange und UEFA gemeinsam die offizielle mobile App für die Euro 2012. Die kostenlose App bietet aktuelle News zu den Mannschaften und Spielen, Live-Textkommentare, Video-Interviews sowie Highlights, Statistiken und personalisierte Push-Benachrichtigungen. Fußball-Fans können damit über Facebook und Twitter auch Nachrichten und Updates mit Freunden und Verwandten teilen. Neben Nachrichten bietet die App auch Features wie das mobile Fan-Kit. Dazu gehört Photo Fun, mit dem sich die Anwender auf Fotos das Gesicht digital bemalen können und diese Bilder ihren Freunden zeigen können. Ebenfalls vorhanden ist die Geolocation-Funktion mit deren Hilfe Freunde und interessante Plätze gefunden werden können. Fans, die nach Polen oder in die Ukraine reisen, bietet die App auch Reiseinformationen über die Städte, die sie gerade besuchen. Zudem können sie gezielt auf Informationen über die Stadien zugreifen. Sie können damit aber auch die offiziellen UEFA-Fan-Zonen in Polen finden, an denen Fans in speziellen Orange-Bereichen ihre Handys aufladen, interaktive Spiele zocken oder sich mit Freunden unterhalten können. Die kostenlos App ist auf den App-Plattformen von Bada, Google Play (Android), App Store (Apple iOS), Blackberry World (Blackberry) und Windows Marketplace verfügbar.