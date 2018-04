Klangniveau

Die High End On Tour in Stuttgart

Nach der Premiere in Bochum steht die High End On Tour für den zweiten Auftakt in Stuttgart in den Startlöchern. Am 12. und 13. März stehen die Türen des Millenium Hotels für HiFi-Interessierte offen.

© High End Society

Die High End On Tour (www.highendsociety.de ) möchte auch im Stuttgarter Millenium Hotel Musik auf höchstem Klangniveau bieten. Auf der Messe am 12. und 13. März sollen deshalb alle Technologien vertreten sein, die den Klang unverfälscht und möglichst naturgetreu ins Wohnzimmer bringen. Sowohl Technikbegeisterte wie auch Musikliebhaber sollen bei der Veranstaltung auf ihre Kosten kommen. Vom Plattenspieler, Röhrenverstärker, High-Tech-Lautsprechern, Blu Ray-Laufwerken, modernen Multimediasystemen, bis hin zu Musikserver und Netzlaufwerken wollen die Veranstalter alles im Hotel nähe des SI-Centrums versammeln. Zu den Ausstellern gehören große Unternehmen ebenso wie kleine, feine Manufakturen,die handwerklich produzieren. Händler der Region Stuttgarter werden insofern eingebunden, als diesen eine Präsenz vor Ort ermöglichen wird, um damit für die Besucher der High End On Tour auch direkt ansprechbar zu sein. Das Millenium Hotel befindet sich in unmittelbarer Nähe des SI-Centrums und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sowie mit dem Auto sehr gut zu erreichen. Die Tageskarte wird fünf Euro kosten.