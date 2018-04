Digital Media Center

Der DMC 1000 von Harman/Kardon spielt in jedem Zimmer eine andere CD ab.

Harman/Kardon präsentiert mit dem DMC 1000 einen Festplatten-Mediaserver. Er hat eine Kapazität von 250 GB und speichert bis zu 60.000 Songs. Das Besondere am DMC 1000 ist, dass er auf Wunsch in jedem Raum eine andere CD abspielt. So kann man seine Lieblingsmusik auf bis zu vier Zimmer unterschiedlich und ganz individuell verteilen - ob Rock im Wohnzimmer oder Klassik im Schlafzimmer.

Der Server erkennt durch den EAN-Code der CD automatisch deren Inhalte, speichert sie beim ersten Einlegen gleich in die Musikbibliothek und lädt sich aus dem Netz des Albumcover herunter. Die Musik lässt sich von der Festplatte auch auf andere Speichermedien wie CompactFlash-Karte, Memory Stick, CF, xD, SD, miniSD, MMC Memory Card oder USB-Stick übertragen. Die DMC 1000 ist zusätzlich mit einer iPod-Docking-Station und HDMI-Schnittstelle ausgerüstet. SDer Media-Server ist ab März für 2399 Euro erhältlich.